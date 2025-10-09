È nata prematura e in segreto Francesca Chillemi mamma come sta e il nome della figlia
Una notizia che profuma di tenerezza e di silenziosa emozione arriva dal mondo dello spettacolo: Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice siciliana, già amatissima dal pubblico televisivo, avrebbe dato alla luce in gran segreto la piccola Amelia Smeralda, frutto dell’amore con Eugenio Grimaldi, discendente di una storica famiglia di armatori partenopei. Secondo quanto riportato da Il Giornale d’Italia, la bambina sarebbe nata prematura, tra il sesto e il settimo mese di gravidanza, e attualmente si troverebbe ricoverata presso l’ospedale pediatrico di Roma, nella speciale unità di terapia intensiva neonatale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: nata - prematura
Francesca Chillemi è diventata mamma, nata prematura e in segreto la figlia concepita con Eugenio Grimaldi, chiamata Amelia Smeralda - RUMORS
Cannizzaro: bimba nata prematura operata al cuore... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Nata prematura con un tumore di 800 grammi: salvata una bambina - Un tumore dal peso di 800 grammi è stato asportato subito dopo la nascita in una bambina nata prematura alla trentesima settimana di gestazione. Segnala unionesarda.it