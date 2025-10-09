È nata prematura e in segreto Francesca Chillemi mamma come sta e il nome della figlia

Una notizia che profuma di tenerezza e di silenziosa emozione arriva dal mondo dello spettacolo: Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice siciliana, già amatissima dal pubblico televisivo, avrebbe dato alla luce in gran segreto la piccola Amelia Smeralda, frutto dell’amore con Eugenio Grimaldi, discendente di una storica famiglia di armatori partenopei. Secondo quanto riportato da Il Giornale d’Italia, la bambina sarebbe nata prematura, tra il sesto e il settimo mese di gravidanza, e attualmente si troverebbe ricoverata presso l’ospedale pediatrico di Roma, nella speciale unità di terapia intensiva neonatale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it