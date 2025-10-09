È nata prematura e in segreto Chillemi mamma la notizia improvvisa | il nome scelto per la bimba

Personaggi tv. – Sorpresa nel mondo dello spettacolo: Francesca Chillemi, regina indiscussa delle fiction italiane, ha dato il benvenuto alla sua seconda figlia. E non pensate a un annuncio in grande stile: il lieto evento è stato vissuto in rigoroso silenzio, lontano dai flash e dal gossip sfrenato. Il nome scelto? Amelia Smeralda, un mix che sa di fiaba e antiche dinastie. Il papà è Eugenio Grimaldi, erede di una delle famiglie di armatori più note d’Italia. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

