È morto Paolo Sottocorona storico volto del meteo di La7
Ieri aveva condotto, come di consueto, le sue previsioni del tempo, caratterizzate dalla pacatezza e dalla professionalità che negli anni lo avevano reso un punto di riferimento amato dal pubblico. Poche ore più tardi, la notizia della sua scomparsa improvvisa: Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7, è morto all’età di 77 anni. Apprezzato per le sue analisi equilibrate e per il garbo con cui riusciva a entrare nella quotidianità degli spettatori, Paolo Sottocorona lascia un vuoto nel panorama televisivo italiano. «Tutta La7 si stringe alla famiglia e agli amici di Paolo. Mancherai a tutti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
