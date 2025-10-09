È morto Paolo Sottocorona il volto ragionevole del meteo

È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, il meteorologo che per oltre vent’anni ha accompagnato le mattine degli italiani su La7 con la sua voce pacata e le sue previsioni sempre misurate. Il pubblico lo riconosceva per quel garbo raro con cui sapeva spiegare i capricci del cielo senza allarmismi, ma con la serietà di chi considera il meteo una cosa seria. Nato a Firenze nel 1947, dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, Sottocorona entrò nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove restò fino al 1986. Poi la televisione: prima in Rai, poi a Telemontecarlo, infine a La7, dove divenne un punto di riferimento discreto ma saldo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - È morto Paolo Sottocorona, il volto ragionevole del meteo

In questa notizia si parla di: morto - paolo

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni

È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi

Morto Paolo Sottocorona, volto delle previsioni meteo su La7 - la Repubblica - X Vai su X

Paolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7: l'annuncio di Enrico Mentana - facebook.com Vai su Facebook

Morto Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7 - Il meteorologo si è spento a Firenze, città in cui era nato, a poche ore dalla sua ultima apparizione in video. Segnala tg24.sky.it

È morto Paolo Sottocorona, meteorologo e volto storico delle previsioni di La7 - Aveva 77 anni, apprezzato per lo stile sobrio e l'approccio scientifico. Come scrive corrierenazionale.it