È morto Paolo Bonacelli l’attore ha lavorato con Pasolini Rosi e Benigni | Non saprei definirmi Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri
Cinema italiano in lutto. È morto Paolo Bonacelli nella serata di mercoledì 8 ottobre all’ospedale San Filippo Neri di Roma all’età di 88 anni. L’attore è stato protagonista di una lunghissima carriera che l’ha visto lavorare con grandi protagonisti del nostro cinema come Pierpaolo Pasolini, Francesco Rosi e Roberto Benigni. In una intervista a Il Fatto Quotidiano nel 2023 sul grande amore per il teatro dichiarava: “È il momento prima del sipario, quando sale la tensione, gli interrogativi, senti il brusio, il respiro generale; poi si apre e inizia il dialogo con il pubblico, un’amicizia infinita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: morto - paolo
LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO
Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni
È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi
È morto Paolo Bonacelli, volto del teatro e del cinema italiano, da Pasolini a Benigni - X Vai su X
È morto oggi all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo italiano e volto amatissimo del piccolo schermo, in particolare su La7, dove per anni ha accompagnato il pubblico con le sue previsioni sobrie, puntuali e sempre caratterizzate da un tono p - facebook.com Vai su Facebook
Morto Paolo Bonacelli, con lui scompare un'idea dell'attore - Non che mi interessasse tanto, ma pagavano bene! Si legge su ansa.it
È morto Paolo Bonacelli. Il grande interprete aveva 88 anni - È morto a Roma, all’età di 88 anni, Paolo Bonacelli, uno degli attori più intensi, rigorosi e imprevedibili del teatro e del cinema italiani. cinematographe.it scrive