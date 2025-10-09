È morto Paolo Bonacelli l’attore ha lavorato con Pasolini Rosi e Benigni | Non saprei definirmi Sono uno che crede nel suo lavoro e negli altri

Cinema italiano in lutto. È morto Paolo Bonacelli nella serata di mercoledì 8 ottobre all’ospedale San Filippo Neri di Roma all’età di 88 anni. L’attore è stato protagonista di una lunghissima carriera che l’ha visto lavorare con grandi protagonisti del nostro cinema come Pierpaolo Pasolini, Francesco Rosi e Roberto Benigni. In una intervista a Il Fatto Quotidiano nel 2023 sul grande amore per il teatro dichiarava: “È il momento prima del sipario, quando sale la tensione, gli interrogativi, senti il brusio, il respiro generale; poi si apre e inizia il dialogo con il pubblico, un’amicizia infinita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

