Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: è morto a 88 anni Paolo Bonacelli, attore simbolo del cinema d’autore e del teatro colto. L’attore si è spento ieri sera all’Ospedale San Filippo Neri di Roma. A darne notizia è la moglie, l’attrice Cecilia Zingaro. Nato a Civita Castellana (Viterbo) il 28 febbraio 1937, Bonacelli ha attraversato più di mezzo secolo di storia dello spettacolo italiano, collaborando con alcuni tra i più importanti registi del Novecento, da Pier Paolo Pasolini a Roberto Benigni, da Massimo Troisi a Francesco Rosi. Una carriera tra i giganti. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Paolo Bonacelli ha mosso i primi passi a teatro accanto a maestri come Vittorio Gassman e Luigi Squarzina, distinguendosi per uno stile recitativo rigoroso, mai urlato, sempre misurato e lucido. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È morto Paolo Bonacelli, l'attore di "Johnny Stecchino" aveva 88 anni

