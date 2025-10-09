E' morto Paolo Bonacelli con lui scompare un' idea dell' attore | dall' amore per il teatro alla popolarità con Benigni

Gli piaceva dire che tutta la sua fortuna stava negli occhi verdi: «Senza quelli - diceva Paolo Bonacelli e il suo vocione da baritono si rompeva in una sonora risata - Alan Parker non avrebbe mai preso un italiano per fare il turco in "Fuga di mezzanotte" e a Hollywood non ci sarei mai nemmeno passato. Non che mi interessasse tanto, ma pagavano bene!». Il grande attore del teatro italiano che se. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Paolo Bonacelli, con lui scompare un'idea dell'attore: dall'amore per il teatro alla popolarità con Benigni

