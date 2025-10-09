E' morto Paolo Bonacelli con lui scompare un' idea dell' attore | dall' amore per il teatro alla popolarità con Benigni

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli piaceva dire che tutta la sua fortuna stava negli occhi verdi: «Senza quelli - diceva Paolo Bonacelli e il suo vocione da baritono si rompeva in una sonora risata - Alan Parker non avrebbe mai preso un italiano per fare il turco in "Fuga di mezzanotte" e a Hollywood non ci sarei mai nemmeno passato. Non che mi interessasse tanto, ma pagavano bene!». Il grande attore del teatro italiano che se. 🔗 Leggi su Feedpress.me

e morto paolo bonacelli con lui scompare un idea dell attore dall amore per il teatro alla popolarit224 con benigni

© Feedpress.me - E' morto Paolo Bonacelli, con lui scompare un'idea dell'attore: dall'amore per il teatro alla popolarità con Benigni

In questa notizia si parla di: morto - paolo

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni

È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi

morto paolo bonacelli scompareMorto Paolo Bonacelli, con lui scompare un'idea dell'attore - Non che mi interessasse tanto, ma pagavano bene! Da ansa.it

morto paolo bonacelli scompareAddio a Paolo Bonacelli, l’attore che ha dato volto all’inquietudine e all’ironia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Paolo Bonacelli, l’attore che ha dato volto all’inquietudine e all’ironia ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Paolo Bonacelli Scompare