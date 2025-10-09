È morto Miguel Angel Russo l'allenatore del Boca Juniors | aveva 69 anni

All'età di 69 anni Miguel Angel Russo è morto. Calciatore negli anni '70 e '80, con il Boca Juniors ha vinto la Copa Libertadores nel 2007 ed era tornato ad allenarlo nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizia terribile dall’Argentina: è morto all’età di 69 anni Miguel Angel Russo, allenatore in carica del Boca Juniors reduce da più di trent’anni di carriera in panchina (e, in precedenza, tredici anni di carriera da calciatore). Era ricoverato a casa sua in progn - X Vai su X

