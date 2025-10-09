È morto Miguel Angel Russo l'allenatore del Boca Juniors | aveva 69 anni

9 ott 2025

All'età di 69 anni Miguel Angel Russo è morto. Calciatore negli anni '70 e '80, con il Boca Juniors ha vinto la Copa Libertadores nel 2007 ed era tornato ad allenarlo nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

