È morto Miguel Angel Russo allenatore del Boca Juniors Aveva 69 anni
Il tecnico argentino era in prognosi riservata: le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Morto Miguel Uribe: il candidato alle presidenziali colombiane era stato vittima di un attentato due mesi fa
Colombia, morto senatore 39enne Miguel Uribe Turbay, era ricoverato da 2 mesi in ospedale dopo essere stato colpito alla testa durante un attentato
Colombia, morto Miguel Uribe Turbay: il senatore in aula prima dell'attentato
