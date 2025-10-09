È morto Michele Morello il giudice che assolse Enzo Tortora a tre anni dall’arresto | il ricordo dei colleghi

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 93 anni Michele Morello, consigliere della Corte d’appello di Napoli e relatore della sentenza che il 15 settembre 1986 che, a tre anni dallarresto, assolse Enzo Tortora. Nel 1983, il giornalista era finito in manette con l’accusa di essere uno spacciatore e un membro della Nuova camorra organizzata, su false indicazioni. Come ha spiegato la Giunta dell’Unione camere penali, il 93enne era “un giudice giusto ed equo che lesse, con l’attenzione che nessuno prima vi aveva dedicato, gli atti del processo a carico di Tortora e riuscì a sciogliere la matassa infame dei falsi pentiti che avevano accusato un uomo perbene”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

200 morto michele morello il giudice che assolse enzo tortora a tre anni dall8217arresto il ricordo dei colleghi

© Secoloditalia.it - È morto Michele Morello, il giudice che assolse Enzo Tortora a tre anni dall’arresto: il ricordo dei colleghi

In questa notizia si parla di: morto - michele

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

Ibiza, morto il dj napoletano Michele Noschese: aveva 35 anni

200 morto michele morelloMorto a Napoli Michele Morello, il “giudice galantuomo” che assolse Enzo Tortora - Si è spento a 93 anni Michele Morello, il "giudice galantuomo": il suo nome resta legato all'assoluzione del conduttore Enzo Tortora nel 1986 ... Come scrive fanpage.it

200 morto michele morelloMorto Michele Morello, fu lui ad assolvere Enzo Tortora - Magistrato 'galantuomo', resta legato al processo d'appello in cui caddero tutte le accuse nei confronti del noto presentatore tv ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Michele Morello