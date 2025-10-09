È morto Michele Morello il giudice che assolse Enzo Tortora a tre anni dall’arresto | il ricordo dei colleghi
Si è spento a 93 anni Michele Morello, consigliere della Corte d’appello di Napoli e relatore della sentenza che il 15 settembre 1986 che, a tre anni dall’arresto, assolse Enzo Tortora. Nel 1983, il giornalista era finito in manette con l’accusa di essere uno spacciatore e un membro della Nuova camorra organizzata, su false indicazioni. Come ha spiegato la Giunta dell’Unione camere penali, il 93enne era “un giudice giusto ed equo che lesse, con l’attenzione che nessuno prima vi aveva dedicato, gli atti del processo a carico di Tortora e riuscì a sciogliere la matassa infame dei falsi pentiti che avevano accusato un uomo perbene”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Morto a Napoli Michele Morello, il “giudice galantuomo” che assolse Enzo Tortora - Si è spento a 93 anni Michele Morello, il "giudice galantuomo": il suo nome resta legato all'assoluzione del conduttore Enzo Tortora nel 1986 ... Come scrive fanpage.it
Morto Michele Morello, fu lui ad assolvere Enzo Tortora - Magistrato 'galantuomo', resta legato al processo d'appello in cui caddero tutte le accuse nei confronti del noto presentatore tv ... Si legge su rainews.it