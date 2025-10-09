È morto l’attore Paolo Bonacelli maestro di cinema e teatro
Il cinema e il teatro italiani piangono la morte di Paolo Bonacelli, scomparso all’ospedale San Filippo Neri di Roma all’età di 88 anni. A darne notizia è stata la moglie Cecilia Zingaro. Interprete versatile che si è diviso fra grande schermo e palcoscenico, ha attraversato la storia della recitazione nazionale in una carriera lunga sei decenni che lo ha portato a lavorare con alcuni dei più grandi registi. Tra i suoi film più celebri si ricordano Salò o le 120 giornate di Sodoma diretto da Pier Paolo Pasolini, che gli valse la Targa Mario Gromo, o Non ci resta che piangere al fianco di Roberto Benigni e Massimo Troisi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
