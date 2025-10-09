È morto l’attore Paolo Bonacelli | dal Nastro d’Argento ai film con Pasolini Troisi Antognoni Benigni Rosi e Cavani

È morto ieri a Roma, all’età di 88 anni, l’attore Paolo Bonacelli: vincitore del Nastro d’Argento e del Ciak d’oro nel 1992 per la sua interpretazione in “Johnny Stecchino” di Benigni, ha recitato anche per Pasolini, Rosi, Cavani, Antognoni e Troisi oltre a una lunga carriera teatrale. Ha attraversato più di 6 decenni la lunga carriera cinematografica e teatrale di Paolo Bonacelli, spaziando dai film d’autore alle commedie fino al suo più grande e indimenticato autore: il teatro. Dopo il diploma all’Accademia di arte drammatica di Roma fu proprio su un palcoscenico che avvenne il suo battesimo del fuoco, diretto da niente meno che Vittorio Gassman, per poi diversificare man mano le scelte e approdare infine al cinema. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

