È morto l'attore Paolo Bonacelli aveva 88 anni | lavorò con Pasolini Troisi e Benigni

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A darne l'annuncio sua moglie Cecilia Zingaro. Con “Johnny Stecchino” di Benigni ottenne anche importanti riconoscimenti, tra cui il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

