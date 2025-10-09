È morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona | la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv | VIDEO
Una poesia per Gaza poche ore prima di morire: è stata questa l’ultima apparizione in tv di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Sottocorona è intervenuto, come di consueto, all’interno di Omnibus, il programma d’approfondimento mattutino dell’emittente, fornendo le previsioni meteo. Poi, al termine del suo intervento, ha letto una poesia dedicata a Gaza che aveva inviato una telespettatrice. Il meteorologo è apparso in tv anche durante l’edizione delle 13.30 del TgLa7, mentre a sera è arrivata la drammatica notizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) A fornirla è stato il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che ha scritto sui social: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. 🔗 Leggi su Tpi.it
