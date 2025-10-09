È morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona | la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv | VIDEO

Tpi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una poesia per Gaza poche ore prima di morire: è stata questa l’ultima apparizione in tv di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Sottocorona è intervenuto, come di consueto, all’interno di Omnibus, il programma d’approfondimento mattutino dell’emittente, fornendo le previsioni meteo. Poi, al termine del suo intervento, ha letto una poesia dedicata a Gaza che aveva inviato una telespettatrice. Il meteorologo è apparso in tv anche durante l’edizione delle 13.30 del TgLa7, mentre a sera è arrivata la drammatica notizia.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da TPI (@tpi) A fornirla è stato il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che ha scritto sui social: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. 🔗 Leggi su Tpi.it

200 morto il meteorologo di la7 paolo sottocorona la poesia per gaza nella sua ultima apparizione in tv video

© Tpi.it - È morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona: la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv | VIDEO

In questa notizia si parla di: morto - meteorologo

Morto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: aveva 77 anni

Morto Paolo Sottocorona. Addio al meteorologo di La7: aveva 77 anni

Grave lutto a La7, è morto Paolo Sottocorona: l'amato meteorologo era in onda fino a stamattina

200 morto meteorologo la7&#200; morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona: la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv | VIDEO - Una poesia per Gaza poche ore prima di morire: è stata questa l’ultima apparizione in tv di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Secondo tpi.it

200 morto meteorologo la7Paolo Sottocorona, tv in lutto. Come è morto il meteorologo di La7: l'ultima diretta, l'addio improvviso e la promessa di Enrico Mentana - &#200; morto improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, volto rassicurante delle previsioni del tempo per generazioni di italiani. Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Meteorologo La7