È morto Donato D’Angelo La Basilicata perde uno dei suoi migliori enologi e produttori

Gamberorosso.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la moglie Filomena e le figlie Emiliana ed Erminia gestiva l'azienda a Barile. I suoi Aglianico del Vulture rimangono una delle più compiute espressioni del territorio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

