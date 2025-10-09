È morto Arturo Gatti jr figlio della leggenda della boxe | Non è uno scherzo se n’è andato davvero

Il mondo della boxe è in lutto. Arturo Gatti Jr., figlio di Arturo Gatti (deceduto nel 2009), icona della boxe e membro della Hall of Fame, è morto a 17 anni, come confermato mercoledì dalla World Boxing Association. “La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo Gatti Jr. Il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”, si legge nel comunicato dell’organizzazione riportato dal sito di Espn. Come il padre Gatti Jr., stava per intraprendere la carriera di pugile. La notizia della morte dell’adolescente ha iniziato a circolare sui social media ed è stata confermata dall’allenatore di Gatti Jr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

