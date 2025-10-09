È morta Susan Kendall le cause del decesso della figlia di Paul Newman | Problemi di salute cronici

È morta Susan Kendall Newman, la figlia dell'attore Paul Newman e di Jacqueline E. Witte aveva 72 anni. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 agosto, ma la notizia è stata data solo in queste ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

