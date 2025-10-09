E allora i marò? se contro Meloni tutto fa brodo
Patuanelli cita il caso Latorre-Girone per chiedere alla Meloni di riferire in Aula su Flotilla e scoppia il putiferio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Le favole di Meloni alla Cisl: «Va tutto bene»
Mafia, FdI : “Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino”. Arianna Meloni: “Il nostro modello esportato in tutto il mondo”
Cybersicurezza, Meloni accentra tutto su Palazzo Chigi: deleghe affidate ad Alfredo Mantovano
+++ CONTRO IL GENOCIDIO E IL GOVERNO MELONI ASSEMBLEE STUDENTESCHE IN OGNI DIPARTIMENTO: ORGANIZZIAMOCI PER BLOCCARE TUTTO! +++ Scorri per trovare la tua assemblea! Vuoi attivarti nel tuo dipartimento? Contattaci! La Glob
#7ottobre, #Meloni: la violenza di #Hamas ha scatenato tutto ma #Israele è andato oltre
Meloni: ditemi quanto sono costati i cortei. Ma è cauta sulla stretta voluta dalla Lega - Il Carroccio vuole fissare il tetto delle sanzioni da 10mila euro fino a un massimo di un milione Vuole vederci chiaro «sui costi».
Fenix 2025, Meloni: "Siamo contro la cultura dell'odio di chi festeggia la morte di Kirk" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiuso Fenix 2025, la festa di Gioventù Nazionale (organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia) con un intervento dal palco del Laghetto dell'Eur, a ...