Duplice omicidio nel beneventano il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli si complimenta con il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano

9 ott 2025

Il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con sede a Napoli, ha fatto visita al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, reparto specializzato del Servizio Aereo dell’Arma dei Carabinieri con ruoli cruciali di supporto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

duplice - omicidio

duplice omicidio beneventano generaleDuplice omicidio nel beneventano, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli si complimenta con il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano - Nel corso delle investigazioni successive ai fatti omicidiari, i militari del 7° NEC di Pontecagnano hanno offerto un contributo determinante al rintraccio dell’omicida in fuga, avviando immediatament ... Secondo salernotoday.it

duplice omicidio beneventano generaleDuplice omicidio Benevento, confessa i delitti Salvatore Ocone - Ha confessato Salvatore Ocone, 58 anni, autore della strage familiare di Paupisi nel Beneventano, costata la vita alla moglie ... Da stream24.ilsole24ore.com

