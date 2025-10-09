Duolingo | in arrivo la serie animata The Final Test tra sfide mortali e lezioni ecco il trailer
La popolare app per apprendere le lingue ha svelato le prime immagini del progetto ideato per promuovere il brand in Giappone e in tutto il mondo. Duolingo, la popolare app per imparare le lingue, ha ispirato la creazione di una serie animata di cui online è stato condiviso il primo teaser trailer. Il debutto del progetto, intitolato The Final Test, è previsto per il 13 ottobre su YouTube. Le prime immagini di The Final Test Titmouse, che ha già lavorato a Big Mouth e Star Trek: Lower Decks (di cui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione), ha realizzato cinque episodi della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: duolingo - arrivo
