Due società separate e una holding | ecco come Milan e Inter compreranno lo stadio di San Siro

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società veicolo con cui Inter e Milan acquisteranno formalmente lo stadio di San Siro e le aree circostanti (circa 280mila mq in tutto) è già stata costituita. Si chiama Nsm Holding ed è partecipata a metà non direttamente dai due club calcistici, ma da due ulteriori società di scopo, Blueco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

