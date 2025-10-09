Due società separate e una holding | ecco come Milan e Inter compreranno lo stadio di San Siro

La società veicolo con cui Inter e Milan acquisteranno formalmente lo stadio di San Siro e le aree circostanti (circa 280mila mq in tutto) è già stata costituita. Si chiama Nsm Holding ed è partecipata a metà non direttamente dai due club calcistici, ma da due ulteriori società di scopo, Blueco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

