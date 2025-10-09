Due parti trigemini al Vito Fazzi | piccoli ricoverati in Utin sono in buone condizioni

Lecceprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Le gravidanze trigemine, riportano le statistiche, sono molto rare: secondo la letteratura medica quelle spontanee sono eventi che si verificano una volta su 10mila, mentre sono appena più frequenti quelle legate ai casi di procreazione medicalmente assistita. In ogni caso, sono una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parti - trigemini

Due parti trigemini al “Vito Fazzi”: piccoli ricoverati in Utin, sono in buone condizioni - Nel primo caso la gravidanza si è conclusa alla 28esima settimana, quindi con prematurità severa, nel secondo alla 34esima e i tempi di degenza saranno più brevi ... lecceprima.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Parti Trigemini Vito