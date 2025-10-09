Due parti trigemini al Vito Fazzi | piccoli ricoverati in Utin sono in buone condizioni

LECCE – Le gravidanze trigemine, riportano le statistiche, sono molto rare: secondo la letteratura medica quelle spontanee sono eventi che si verificano una volta su 10mila, mentre sono appena più frequenti quelle legate ai casi di procreazione medicalmente assistita. In ogni caso, sono una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: parti - trigemini

Boom delle gravidanze ottenute con tecniche di procreazione medicalmente assistita in Italia: nel 2023 sono state oltre 15mila. Ma i cesarei restano altissimi e i parti gemellari continuano a preoccupare - facebook.com Vai su Facebook

Due parti trigemini al “Vito Fazzi”: piccoli ricoverati in Utin, sono in buone condizioni - Nel primo caso la gravidanza si è conclusa alla 28esima settimana, quindi con prematurità severa, nel secondo alla 34esima e i tempi di degenza saranno più brevi ... lecceprima.it scrive