Due mamme per una bambina nel segno dell’amore il sindaco di Terni dice sì a una coppia omogenitoriale
Questa mattina a Palazzo Spada, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, in qualità di ufficiale di governo, ha firmato l’atto di riconoscimento di figlio da parte di una coppia omogenitoriale. Presenti le due madri. L’atto ha consentito il riconoscimento di una bambina di cinque anni non solo da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
