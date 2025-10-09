Due incidenti in poche ore nella Valle dell' Irno auto travolge un bimbo
É stato investito in questo pomeriggio, intorno alle 18:40, nei pressi di piazza Regina Margherita a Lancusi di Fisciano, un bimbo di 9 anni. A travolgere il piccolo mentre sarebbe stato intento a recuperare un pallone in strada, un'auto con a bordo una donna. Immediati, i soccorsi con i mezzi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
