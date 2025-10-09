Due forti e improvvisi boati avvertiti anche città paura tra gli abitanti Le ipotesi sulle cause

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due boati, a pochi secondi l'uno dall'altro, hanno scosso Forlì. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.05. Forte la paura tra gli abitanti, che hanno cominciato a chiedersi increduli cosa fosse accaduto. “Mai sentito una roba del genere”, le reazioni. Diverse le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

