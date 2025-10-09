Due forti boati in tutta la città | paura tra gli abitanti | Cos' è stato?

Centinaia di segnalazioni sono arrivate nel giro di pochissimi minuti da tutta la città e anche da altre zone della Romagna. Poco dopo le 15 un suono fortissimo ha provocato violente vibrazioni in tutto il territorio ravennate, ma anche nel Forlivese. Forte la paura tra gli abitanti romagnoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: forti - boati

Incendio e forti boati in una casa di Cusano Milanino

Due forti e improvvisi boati avvertiti anche città, paura tra gli abitanti. Le ipotesi sulle cause

Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo

«Insieme ai fischi ci sono stati anche applausi e boati quando ho lanciato il televoto. Credo che tutto questo faccia parte del DNA del Festival e preferisco questo Ariston a quello immobile di qualche anno fa tutto seduto o che tifava solo per un cantante. Io son - facebook.com Vai su Facebook

Forti boati tra Ravenna e Forlì, mistero sulle cause: tra le ipotesi quella dell’aereo militare che ha superato la velocità del suono - Un rumore sordo e imponente avvertito da Ravenna fino a Forlì. Si legge su corriereromagna.it

Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo - Ma molti cittadini si sono spaventati affacciandosi alle finestre o uscendo in strada. Come scrive msn.com