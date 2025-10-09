Due forti boati in tutta la città | paura tra gli abitanti | Cos' è stato?

Ravennatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di segnalazioni sono arrivate nel giro di pochissimi minuti da tutta la città e anche da altre zone della Romagna. Poco dopo le 15 un suono fortissimo ha provocato violente vibrazioni in tutto il territorio ravennate, ma anche nel Forlivese. Forte la paura tra gli abitanti romagnoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

