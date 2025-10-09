Due condanne per il tentato omicidio dell’ex presidente argentina Cristina Fernández

La giustizia argentina ha condannato l’8 ottobre, a dieci e a otto anni di prigione, i due autori di un tentativo di omicidio a colpi di arma da fuoco dell’ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

