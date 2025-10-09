Due chilometri contromano tasso alcolico tre volte oltre i limiti | denunciata in tangenziale a Bra

La polizia stradale ha dovuto sbarrare la strada alla donna che non si accorgeva di sirene e lampeggianti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Due chilometri contromano, tasso alcolico tre volte oltre i limiti: denunciata in tangenziale a Bra

