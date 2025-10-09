Due boati scuotono Toscana e Romagna | ‘Una botta tremenda’ cosa è successo
Eurofighter rompono la barriera del suono per un Cessna senza contatto radio. Panico e stupore nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, in diverse province della Toscana e della Romagna, dove due forti boati ravvicinati sono stati avvertiti pochi minuti prima delle 15:00. In molti hanno pensato a un terremoto o a un’esplosione, ma dopo alcune ore è arrivata la conferma ufficiale: si è trattato di un bang sonico provocato da due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollati dalla base di Grosseto per intercettare un velivolo civile Cessna 425 che aveva perso i contatti radio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: boati - scuotono
Due boati scuotono la città, paura tra gli abitanti: "Mai sentito una roba del genere"
Due boati scuotono la Romagna, paura tra gli abitanti. Ipotesi bang supersonico
Due distinti boati avvertiti in tutta Forlì. Li avete sentiti? (Maggiori informazioni nel corso della giornata) - facebook.com Vai su Facebook
Forti boati tra Ravenna e Forlì, mistero sulle cause: tra le ipotesi quella dell’aereo militare che ha superato la velocità del suono - Un rumore sordo e imponente avvertito da Ravenna fino a Forlì. Da corriereromagna.it
“Boati come esplosioni”. Due caccia partono da Grosseto, poi il boom sonico. Paura in Toscana, cosa è successo - Tante le segnalazioni arrivate dal territorio aretino, dal Casentino fino alla città di Arezzo e alle frazioni di Quarata. Scrive lanazione.it