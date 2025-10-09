Due boati scuotono Toscana e Romagna | ‘Una botta tremenda’ cosa è successo

Eurofighter rompono la barriera del suono per un Cessna senza contatto radio. Panico e stupore nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, in diverse province della Toscana e della Romagna, dove due forti boati ravvicinati sono stati avvertiti pochi minuti prima delle 15:00. In molti hanno pensato a un terremoto o a un’esplosione, ma dopo alcune ore è arrivata la conferma ufficiale: si è trattato di un bang sonico provocato da due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollati dalla base di Grosseto per intercettare un velivolo civile Cessna 425 che aveva perso i contatti radio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

