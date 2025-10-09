Due boati scuotono la Romagna paura tra gli abitanti Ipotesi bang supersonico

Due boati, a pochi secondi l'uno dall'altro, hanno scosso buona parte della Romagna. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.05. Forte la paura tra gli abitanti, che hanno cominciato a chiedersi increduli cosa fosse accaduto. Come accade in questi circostanze, tante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: boati - scuotono

Due boati scuotono la città, paura tra gli abitanti: "Mai sentito una roba del genere"

Forti boati tra Ravenna e Forlì, mistero sulle cause: tra le ipotesi quella dell’aereo militare che ha superato la velocità del suono - Un rumore sordo e imponente avvertito da Ravenna fino a Forlì. Lo riporta corriereromagna.it