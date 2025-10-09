Due arresti dopo i controlli della polizia | spaccio di droga ed evasione dai domiciliari

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Caserta ha portato a termine, nelle ultime ore, due operazioni distinte nel territorio dell’agro aversano, che hanno portato all’arresto di due uomini per reati diversi.Nel primo intervento, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, impegnati in servizi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arresti - dopo

Blitz a Pontelagoscuro. Controlli dopo la rissa. Arresti, denunce e multe

Anziano dato per morto dopo due arresti cardiaci, ma adesso sta bene: ha avuto la ‘Sindrome di Lazzaro’

Spaccio di droga nei parchi e nei parcheggi della città: tre arresti dopo l'intervento della Municipale

due arresti dopo controlliBolzano, weekend di controlli: due arresti e quattro denunce tra rapine, furti e droga - Due arresti e quattro denunce a Bolzano dopo i controlli straordinari delle forze dell'ordine contro la malamovida e i reati nel weekend. Come scrive virgilio.it

due arresti dopo controlliLatina: controlli straordinari della Polizia, due arresti per droga - A Latina, la Polizia di Stato intensifica i controlli in zone sensibili della città, arrestando due persone per detenzione e spaccio di cocaina e hashish. Lo riporta latinaquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Due Arresti Dopo Controlli