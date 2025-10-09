Due anni dopo

Una commemorazione del secondo anniversario degli attacchi compiuti da Hamas, che hanno provocato la morte di oltre 1.200 israeliani, e a cui il governo di Benjamin Netanyahu. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Due anni dopo

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni

X-Men svela la potenza dell’omega mutant più sottovalutato dopo 28 anni

Lo chef racconta il corteggiamento di MasterChef, l'addio dopo sei anni e la stella persa: "Ero diventato pericoloso"

Pinerolo, dopo 400 anni le monache lasciano il monastero della Visitazione

7 ottobre, viaggio sulla Route 232 due anni dopo: «Voi europei siete così deboli. Non avete ancora capito che chi non si difende muore» - «Sono triste per voi europei, che siete così deboli.

Argentina, dopo due anni la rivoluzione di Milei sta implodendo: peso in caduta libera e riserve valutarie in calo - Tagli alla spesa pubblica, prestiti internazionali e prezzi dei servizi alle stelle: il sogno anarco-