Il giro del mondo in 80 giorni. E in 3 motorizzazione elettrificate multi energy: ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrica. Si puó con DS Automobiles che lancia la nuova generazione della berlina premium DS N°4 anche con una collezione dedicata proprio a Jules Verne e a chi ama l’arte del viaggio, elegante e confortevole, come capita sempre per i modelli del marchio, gruppo Stellantis, oggi presente in 40 Paesi con 450 store. Una vettura “high craft high tech”, per questo per il test drive internazionale è stata scelta Porto, la città del Portogallo che condivide con il marchio francese l’artigianalità con le più celebri maison calzaturiere e Le più antiche cantine del vino Porto ricavato esclusivamente con maestria da uve provenienti dalla regione del Douro, e la tecnologia, quella dell’avveniristico ponte Maria Pia che collega Porto a Vila Nova de Gaia, costruito da Gustave Eiffel e dedicato alla regina Maria Pia di Savoia, moglie del Re Luís I del Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - DS N°4, tecnologia e design per gli amanti dell'arte del viaggio