DS N°4 tecnologia e design per gli amanti dell' arte del viaggio
Il giro del mondo in 80 giorni. E in 3 motorizzazione elettrificate multi energy: ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrica. Si puó con DS Automobiles che lancia la nuova generazione della berlina premium DS N°4 anche con una collezione dedicata proprio a Jules Verne e a chi ama l’arte del viaggio, elegante e confortevole, come capita sempre per i modelli del marchio, gruppo Stellantis, oggi presente in 40 Paesi con 450 store. Una vettura “high craft high tech”, per questo per il test drive internazionale è stata scelta Porto, la città del Portogallo che condivide con il marchio francese l’artigianalità con le più celebri maison calzaturiere e Le più antiche cantine del vino Porto ricavato esclusivamente con maestria da uve provenienti dalla regione del Douro, e la tecnologia, quella dell’avveniristico ponte Maria Pia che collega Porto a Vila Nova de Gaia, costruito da Gustave Eiffel e dedicato alla regina Maria Pia di Savoia, moglie del Re Luís I del Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: tecnologia - design
Tecnologia e design: costruire comunità con l’arte e l’innovazione
Piscine interrate 2025, tendenze di design, tecnologia e benessere
Estate, cucinare all’aperto? Relax e tecnologia assicurati con design di brand made in Italy
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia e ad un design elegante, la gamma di piani cottura a gas o a induzione di Franke esaltano qualsiasi cucina. #FRANKE Mobili De Santis ? 0771 500892 #desantismobili #fondi #mobilificio #elettrodeomestici #pian - facebook.com Vai su Facebook
Tecnologia, design, alta qualità. Ad Italian Bike Festival abbiamo ammirato da vicino (alcune) delle novità di To Fit, brand veneto specializzato nell'abbigliamento sportivo. Ecco dunque tre capi che vi lasceranno senza fiato. https://bici.pro/tecnica/zoom/tofit-q - X Vai su X
DS N°4, tecnologia e design per gli amanti dell'arte del viaggio - ricavato esclusivamente con maestria da uve provenienti dalla regione del Douro, e la tecnologia, quella dell’avveniristico ... Riporta ilgiornale.it
DS, dove l’innovazione guida il design e la tecnologia [VIDEO] - L'innovazione del brand DS, tangibile sui nuovi modelli DS 3 Crossback e DS 7 Crossback, trova massima espressione nel design e nelle tecnologia dedicata al comfort di guida e alla sicurezza. Si legge su motorionline.com