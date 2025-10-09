Droni contro migranti | dalla Francia ripartono i respingimenti di massa

L’allarme del rifugio Massi di Oulx: “Illegittimo mandare indietro chi chiede asilo. Bloccati anche disabili e intere famiglie, ogni giorno curiamo feriti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Droni contro migranti: dalla Francia ripartono i respingimenti di massa

In questa notizia si parla di: droni - migranti

Frontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni

New Podcast! "Ep.682 - La Russia lancia 50 missili sull'Ucraina, 5 morti, sfiorato un treno con a bordo italiani - Papa e migranti: "Siano i benvenuti"" on @Spreaker #6ottobre #dazi #droni #gaza #italiani - X Vai su X

Non è un episodio isolato. La Russia di Putin sta arrivando fin dentro i confini dell’UE e quindi della NATO con droni e MiG. Ciò che è accaduto ieri in Estonia lo dimostra: la minaccia più seria per la nostra sicurezza nazionale non sono i migranti come dice Sa - facebook.com Vai su Facebook

Droni, dati e Ia: cosa rischiano i migranti con le frontiere digitali - L’Unione europea ha stanziato miliardi di euro per la digitalizzazione delle frontiere: telecamere, droni e satelliti per rallentare l’immigrazione illegale. Da tg24.sky.it

Muro di droni, cosa prevede la proposta europea contro l'escalation di minacce e caos negli aeroporti - I limiti del "muro di droni" e le criticità del piano per dotare l'Europa di un sistema anti- Come scrive wired.it