Droni contro migranti | dalla Francia ripartono i respingimenti di massa

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme del rifugio Massi di Oulx: “Illegittimo mandare indietro chi chiede asilo. Bloccati anche disabili e intere famiglie, ogni giorno curiamo feriti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

droni contro migranti dalla francia ripartono i respingimenti di massa

© Repubblica.it - Droni contro migranti: dalla Francia ripartono i respingimenti di massa

In questa notizia si parla di: droni - migranti

Frontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni

Droni, dati e Ia: cosa rischiano i migranti con le frontiere digitali - L’Unione europea ha stanziato miliardi di euro per la digitalizzazione delle frontiere: telecamere, droni e satelliti per rallentare l’immigrazione illegale. Da tg24.sky.it

droni contro migranti franciaMuro di droni, cosa prevede la proposta europea contro l'escalation di minacce e caos negli aeroporti - I limiti del "muro di droni" e le criticità del piano per dotare l'Europa di un sistema anti- Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Contro Migranti Francia