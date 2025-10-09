Droni armati e nuove regole d’ingaggio Così la Nato pensa di rispondere alle provocazioni russe
Impiego di droni armati lungo il confine con la Russia e allentamento delle restrizioni sui piloti per consentire loro di aprire il fuoco sugli aerei russi, ma anche conduzione di esercitazioni militari nelle aree più remote e meno presidiate dei confini tra l’Alleanza Atlantica e la Federazione Russa. Dopo le varie violazioni dello spazio aereo registrate nelle ultime settimane, sembra che la Nato sia decisa ad inasprire le proprie risposte alle palesi provocazioni di Mosca. O almeno, questo è quello che sembra emergere dalle conversazioni avviate da un gruppo di membri dell’Alleanza che include Francia, Gran Bretagna e alcuni Paesi del fianco orientale, a cui si sono aggiunti in seguito altri attori che riconoscono l’importanza della minaccia di queste azioni. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: droni - armati
Guerra Ucraina Russia, Mosca va avanti: lanciati oltre 300 droni e più di 30 missili. A Kiev arrivano altri carri armati M1 Abrams
Droni, missili, carri armati. Le immagini delle nuove armi di Pechino catturate dai satelliti
Droni, bombe plananti e carri armati: il dilemma della Nato sulle armi del futuro
?Roberto Canale ? L’uso dei droni nei #conflitti #armati, tra riduzione del pericolo, #rischi #umanitari e l’inevitabile traiettoria verso l’autonomia: un’analisi della tecnologia #UAV, dalla #guerra russo-ucraina allo sviluppo dell’#IA - facebook.com Vai su Facebook
La Cina converte centinaia di vecchi caccia in droni armati https://analisidifesa.it/2025/09/la-cina-converte-centinaia-di-vecchi-caccia-in-droni-armati/… - X Vai su X
Droni armati e nuove regole d’ingaggio. Così la Nato pensa di rispondere alle provocazioni russe - Le violazioni aeree russe delle ultime settimane hanno riacceso il dibattito interno alla Nato. Lo riporta formiche.net
Frontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni - Il futuro ruolo di Frontex sarà discusso anche durante il Consiglio Affari Interni di questo mese, in vista della revisione del suo mandato prevista per l’anno prossimo. Come scrive quotidiano.net