Droni armati e nuove regole d’ingaggio Così la Nato pensa di rispondere alle provocazioni russe

Formiche.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impiego di droni armati lungo il confine con la Russia e allentamento delle restrizioni sui piloti per consentire loro di aprire il fuoco sugli aerei russi, ma anche conduzione di esercitazioni militari nelle aree più remote e meno presidiate dei confini tra l’Alleanza Atlantica e la Federazione Russa. Dopo le varie violazioni dello spazio aereo registrate nelle ultime settimane, sembra che la Nato sia decisa ad inasprire le proprie risposte alle palesi provocazioni di Mosca. O almeno, questo è quello che sembra emergere dalle conversazioni avviate da un gruppo di membri dell’Alleanza che include Francia, Gran Bretagna e alcuni Paesi del fianco orientale, a cui si sono aggiunti in seguito altri attori che riconoscono l’importanza della minaccia di queste azioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

droni armati e nuove regole d8217ingaggio cos236 la nato pensa di rispondere alle provocazioni russe

© Formiche.net - Droni armati e nuove regole d’ingaggio. Così la Nato pensa di rispondere alle provocazioni russe

In questa notizia si parla di: droni - armati

Guerra Ucraina Russia, Mosca va avanti: lanciati oltre 300 droni e più di 30 missili. A Kiev arrivano altri carri armati M1 Abrams

Droni, missili, carri armati. Le immagini delle nuove armi di Pechino catturate dai satelliti

Droni, bombe plananti e carri armati: il dilemma della Nato sulle armi del futuro

droni armati nuove regoleDroni armati e nuove regole d’ingaggio. Così la Nato pensa di rispondere alle provocazioni russe - Le violazioni aeree russe delle ultime settimane hanno riacceso il dibattito interno alla Nato. Lo riporta formiche.net

droni armati nuove regoleFrontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni - Il futuro ruolo di Frontex sarà discusso anche durante il Consiglio Affari Interni di questo mese, in vista della revisione del suo mandato prevista per l’anno prossimo. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Droni Armati Nuove Regole