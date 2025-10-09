Impiego di droni armati lungo il confine con la Russia e allentamento delle restrizioni sui piloti per consentire loro di aprire il fuoco sugli aerei russi, ma anche conduzione di esercitazioni militari nelle aree più remote e meno presidiate dei confini tra l’Alleanza Atlantica e la Federazione Russa. Dopo le varie violazioni dello spazio aereo registrate nelle ultime settimane, sembra che la Nato sia decisa ad inasprire le proprie risposte alle palesi provocazioni di Mosca. O almeno, questo è quello che sembra emergere dalle conversazioni avviate da un gruppo di membri dell’Alleanza che include Francia, Gran Bretagna e alcuni Paesi del fianco orientale, a cui si sono aggiunti in seguito altri attori che riconoscono l’importanza della minaccia di queste azioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Droni armati e nuove regole d’ingaggio. Così la Nato pensa di rispondere alle provocazioni russe