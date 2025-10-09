Droga nascosta sui balconi e nelle carrozzerie a Bari 6 arresti e 21mila euro sequestrati

Sei arresti e oltre 21.000 euro sequestrati a Bari: la Polizia scopre droga nascosta in balconi e carrozzerie nei quartieri Japigia e San Giorgio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga nascosta sui balconi e nelle carrozzerie a Bari, 6 arresti e 21mila euro sequestrati

