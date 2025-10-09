Droga e armi in un immobile confiscato arrestato nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minuto Deteneva droga e armi all’interno di un immobile confiscato e occupato abusivamente. Per questo motivo un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla polizia con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti, di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra, furto di energia elettrica e violazione di sigilli. Gli agenti del locale commissariato hanno effettuato un controllo in un appartamento in vico Forni, utilizzato abusivamente dal ragazzo, in quantitativo l’immobile risultava confiscato ai sensi della legislazione antimafia. All’interno della casa, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un involucro contenente 40 grammi di cocaina, due munizioni da guerra ed una da arma comune da sparo, oltre ad un dispositivo collegato ad un sistema di videosorveglianza formato da sette telecamere, le quali riprendevano le strade circostanti il palazzo ed il suo ingresso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e armi in un immobile confiscato, arrestato nel Napoletano

