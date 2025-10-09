Dritto e Rovescio ospita Matteo Salvini

Sarà il Vicepremier Matteo Salvini l’ospite d’eccezione del nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, in onda questa sera, giovedì 9 ottobre, in prima serata su Rete 4, con la conduzione di Paolo Del Debbio. Anticipazioni e ospiti del 9 ottobre 2025. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti risponderà ai principali temi di attualità politica italiana e internazionale, a partire dalla questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. Al centro del dibattito, anche le manifestazioni e le polemiche legate al 7 ottobre. Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’antisemitismo e dell’odio che emerge da alcune piazze contro Israele e contro il governo italiano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio ospita Matteo Salvini

