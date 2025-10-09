Dramma Sinner l’annuncio fa tremare i tifosi | problemi di salute
Per Jannik Sinner arriva un annuncio che fa tremare i tifosi: il campione italiano sembra alle prese con nuovi problemi di salute. Da qualche tempo il viso sereno e concentrato di Jannik Sinner ha lasciato spazio a un’ombra di preoccupazione. Chi lo segue con affetto, infatti, ha notato che qualcosa non va. Il suo corpo, sempre spinto al limite tra tornei, viaggi e match ad altissima intensità, sembra mandare segnali d’allarme. E l’episodio più recente, quello del Masters di Shanghai, ha fatto scattare più di un campanello d’allarme tra tifosi e addetti ai lavori. Il ritiro improvviso durante il torneo cinese ha lasciato tutti di sasso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
