Dramma Ferrari il vuoto è incolmabile | tifosi disperati

Ecco svelato il motivo per cui Ferrari sta andando così male. La squadra fa i conti con un vuoto incredibile. La stagione del team Ferrari non sembra destinata a concludersi positivamente né con una nota di speranza per l’anno prossimo. Fuori matematicamente sia dalla gara per il titolo Piloti che per il titolo Costruttori, il team italiano di Frederic Vasseur non sembra davvero attraversare la fase di ripresa che i tifosi si auguravano dopo il rinnovo contrattuale del Team Principal francese. I problemi sono tanti ed è difficile pensare che siano iniziati quest’anno, per un team che da 18 stagioni di fila non riesce ad ottenere un risultato degno della sua illustre storia. 🔗 Leggi su Sportface.it