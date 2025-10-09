Draghi l' oracolo nel 2022 | Sanzioni a Mosca effetto dirompente economia russa si contrarrà del 10% ma dal 2022 al 2024 +7,9% del pil - VIDEO

Ecco cosa diceva l'ex premier nel settembre 2022 in merito alle misure imposte alla Russia. Per non dimenticare Mario Draghi l'oracolo nel 2022. L'ex premier nel settembre di quell'anno elogiava le misure intraprese contro la Russia: "Le sanzioni che abbiamo imposto a Mosca hanno avuto un eff.

© Ilgiornaleditalia.it - Draghi l'oracolo nel 2022: "Sanzioni a Mosca effetto dirompente, economia russa si contrarrà del 10%", ma dal 2022 al 2024 +7,9% del pil - VIDEO

Ipse Dixit, Draghi nel 2022: “Le sanzioni alla Russia sono molto efficaci. E lo saranno ancora di più da quest’estate” - “Io – spiegava l’allora premier Mario Draghi alla Camera parlando delle sanzioni alla Russia – ho la sensazione che le sanzioni siano molto efficaci e che lo saranno ancora ... blitzquotidiano.it scrive

Draghi: 'Sanzioni indecenti? Indecenti solo i massacri' - "Italia e Olanda sono unite nella vicinanza all'Ucraina, ai suoi cittadini e alle sue istituzioni, nei valori fondanti Ue e nel legame transatlantico". Come scrive ansa.it

