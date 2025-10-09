Draghi l' oracolo nel 2022 | Sanzioni a Mosca effetto dirompente economia russa si contrarrà del 10% ma dal 2022 al 2024 +7,9% del pil - VIDEO

Ecco cosa diceva l'ex premier nel settembre 2022 in merito alle misure imposte alla Russia. Per non dimenticare Mario Draghi l'oracolo nel 2022. L'ex premier nel settembre di quell'anno elogiava le misure intraprese contro la Russia: "Le sanzioni che abbiamo imposto a Mosca hanno avuto un eff. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Draghi l'oracolo nel 2022: "Sanzioni a Mosca effetto dirompente, economia russa si contrarrà del 10%", ma dal 2022 al 2024 +7,9% del pil - VIDEO

