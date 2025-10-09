**Dpfp | via libera Camera a risoluzione maggioranza con 179 sì**
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la relazione della maggioranza sul Dpfp con 179 sì. I voti contrari sono stati 95, 2 gli astenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dal Cdm via libera agli aumenti contrattuali nella pubblica amministrazione. Approvato il Dpfp
RIARMO Tutti gli sforzi di Meloni per dare più soldi alle armi, Verso la manovra: varato il Dpfp, deficit in discesa al 3% per liberare risorse per i militari «il manifesto» venerdì 3 ottobre 2025 Roberto Ciccarelli Il governo ha fretta di rientrare dalla procedura euro
