**Dpfp | via libera Camera a risoluzione maggioranza con 179 sì**

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la relazione della maggioranza sul Dpfp con 179 sì. I voti contrari sono stati 95, 2 gli astenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dpfp via libera camera a risoluzione maggioranza con 179 s236

© Iltempo.it - **Dpfp: via libera Camera a risoluzione maggioranza con 179 sì**

In questa notizia si parla di: dpfp - libera

Dal Cdm via libera agli aumenti contrattuali nella pubblica amministrazione. Approvato il Dpfp

dpfp via libera cameraVia libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sul Dpfp - Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica. Si legge su ansa.it

dpfp via libera cameraDpfp: via libera Senato a risoluzione di maggioranza con 93 sì - L'aula del Senato ha approvato, con 93 voti favorevoli, 54 contrari e nessuna astensione, la risoluzione di maggioranza sul ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Dpfp Via Libera Camera