Dpfp Senato | sì risoluzione maggioranza

16.50 Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica con 93 sì, 54 no e nessun astenuto. Nel testo si impegna il governo a "conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica nel periodo di riferimento del documento" e c'è l'indicazione a "incrementare il livello della spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale".Quanto alla Manovra,si impegna per una serie di interventi da sostegno ai redditi a famiglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il vicecapo dipartimento Economia e Statistica Andrea Brandolini, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per il Dpfp: "Più investimenti in ricerca e istruzione favorirebbero la crescita". - facebook.com Vai su Facebook
