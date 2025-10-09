Dpfp Senato | sì risoluzione maggioranza

16.50 Via libera dell'Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica con 93 sì, 54 no e nessun astenuto. Nel testo si impegna il governo a "conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica nel periodo di riferimento del documento" e c'è l'indicazione a "incrementare il livello della spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale".Quanto alla Manovra,si impegna per una serie di interventi da sostegno ai redditi a famiglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it