Dpfp | Manca Pd ' totale assenza di strategia e recessione alle porte'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Il Ministro Giorgetti e il Governo parlano di prudenza che è un prerequisito e non una strategia economica, dimenticandosi del Paese reale. Guardate invece a quello che dice la Caritas, alla povertà che avanza, alla distruzione del ceto medio con la forbice che si allarga drammaticamente tra chi ce la fa e chi non riesce ad arrivare a fine mese". Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio, durante la discussione sul Dpfp in Aula. "Si parla tanto del calo dello spread, delle agenzie di rating - prosegue - tralasciando che dietro a un'Italia oggi più stabile c'è l'azione positiva di Next generation Eu, che buona parte della maggioranza a suo tempo ha avversato e senza il quale oggi noi saremmo in una situazione ben diversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dpfp: Manca (Pd), 'totale assenza di strategia e recessione alle porte'

RIARMO Tutti gli sforzi di Meloni per dare più soldi alle armi, Verso la manovra: varato il Dpfp, deficit in discesa al 3% per liberare risorse per i militari «il manifesto» venerdì 3 ottobre 2025 Roberto Ciccarelli Il governo ha fretta di rientrare dalla procedura euro

DPFP | Giacobbe (Pd): “Un documento vuoto, inadeguato e privo di visione” - “Non interviene per contrastare gli effetti devastanti delle nuove politiche protezionistiche statunitensi, né propone strumenti ... Si legge su italiachiamaitalia.it