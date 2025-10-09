Dpfp | Guerra Pd ' governo sa solo galleggiare documento su programmazione resta oscuro'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Sul Dpfp il governo è reticente e il documento tace perché non dice ciò che potrebbe e dovrebbe dire. Il governo non ha mai fornito al Parlamento informazioni adeguate sul documento che sulla programmazione resta oscuro, allusivo, incomprensibile. La manovra programmatica porterà a un aumento del Pil pari a zero nel 2026 e 0,1 nel 202728. Senza gli investimenti del Pnrr, ereditati dai governi precedenti, sarebbe recessione. Questo governo sa solo galleggiare". Così la deputata e responsabile Lavoro del Pd Maria Cecilia Guerra, nella dichiarazione di voto sul Dpfp. "Dal 2027 - prosegue - l'età per il pensionamento aumenta di tre mesi e peggiorano i canali di uscita anticipata, esattamente il contrario di quanto dichiarato dall'attuale maggioranza in campagna elettorale attaccando la ministra Fornero. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dpfp: Guerra (Pd), 'governo sa solo galleggiare, documento su programmazione resta oscuro'

