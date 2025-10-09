Dove vedere in tv Paolini-Swiatek WTA Wuhan 2025 | orario programma streaming

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, riuscendo ad avere la meglio sulla danese Clara Tauson (ritiratasi al terzo set). La tennista italiana può così proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese, dove sta andando a caccia di punti importanti in ottica qualificazione alle WTA Finals. La toscana è in lotta con la kazaka Elena Rybakina per guadagnarsi l’approdo agli atti conclusivi e sa che non può lasciare nulla per strada se vorrà meritarsi un posto al sole in quel di Riad. La nostra portacolori incrocerà la polacca Iga Swiatek, che partirà con tutti i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Swiatek, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

