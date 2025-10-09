Dopo l’appuntamento del Trittico Lombardo e del Gran Piemonte, il finale di stagione propone ora l’ultima Classica Monumento in programma, il Giro di Lombardia 2025. Si tratta di una delle gare più attese, giunta quest’anno alla sua 119esima edizione. Il percorso prevede, come nel 2021 e nel 2023, la partenza da Como e l’arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. Nelle ultime quattro edizioni, il padrone assoluto della corsa lombarda è stato Tadej Pogacar, fresco vincitore del titolo europeo e mondiale. Lo sloveno punta a chiudere la sua già formidabile aggiungendo al suo palmares per la quinta volta consecutiva la “Classica delle foglie morte”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro di Lombardia 2025: orari, programma, streaming