Dove non siamo stati la mostra al Museo Archeologico di Santa Scolastica

Baritoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 18.30, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, sarà inaugurata la mostra Dove non siamo stati. L’esposizione, ideata da ARTES punto di svolta e promossa dalla Città metropolitana di Bari, è curata da Giuliana Schiavone con la direzione artistica di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siamo - stati

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

Anniversario via D’Amelio, Lionti (Uil Sicilia): "La memoria è il ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare"

“I Brunoriani preferiscono stare seduti. C’è pigrizia insita in noi”. Siamo stati al concerto di Brunori a Salerno e ci è piaciuto parecchio

siamo stati mostra museoAmericana, non statunitense, una mostra importante di 500 manifesti - Una mostra, con più di 500 diversi manifesti, che si chiama "AMERICANA: Manifesti America Latina" e si può visitare in diversi luoghi nelle Marche ... Lo riporta ilbolive.unipd.it

siamo stati mostra museoInaugurata a Parigi la mostra su Troubetzkoy - Paul Troubetzkoy' alla quale il Museo del Paesaggio di Verbania ha contribuito con un importante prestito di opere: sono be ... Segnala verbanianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Stati Mostra Museo