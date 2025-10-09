Saranno ben 5 i tornei ATP e WTA in programma la prossima settimana, a cui si aggiungerà l’esibizione Six Kings Slam, e sarà molto nutrita la pattuglia di italiani al via, soprattutto in campo maschile: spicca la presenza di Jannik Sinner, campione in carica nel torneo che mette di fronte 6 tra i più forti tennisti al mondo. Il calendario ATP propone tre tornei, tutti di categoria 250, e gli italiani si sono ben distribuiti in ciascuno di essi: ad Almaty saranno al via Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, mentre a Stoccolma saranno presenti Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, infine a Bruxelles sono iscritti Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 ottobre. Una esibizione per Sinner