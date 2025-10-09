Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 ottobre Una esibizione per Sinner
Saranno ben 5 i tornei ATP e WTA in programma la prossima settimana, a cui si aggiungerà l’esibizione Six Kings Slam, e sarà molto nutrita la pattuglia di italiani al via, soprattutto in campo maschile: spicca la presenza di Jannik Sinner, campione in carica nel torneo che mette di fronte 6 tra i più forti tennisti al mondo. Il calendario ATP propone tre tornei, tutti di categoria 250, e gli italiani si sono ben distribuiti in ciascuno di essi: ad Almaty saranno al via Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, mentre a Stoccolma saranno presenti Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, infine a Bruxelles sono iscritti Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giocheranno - italiani
Pechino, l'orario degli italiani: ecco quando giocheranno Sinner e Musetti
Shanghai, il tabellone: ecco con chi giocheranno Sinner e gli altri italiani
A febbraio 2026 Milan e Como giocheranno a Perth, in Australia. La Lega Serie A lo definisce un esperimento, la Uefa una deroga concessa «con riluttanza». È il primo match di campionato italiano disputato fuori dall’Europa, giustificato dall’indisponibilità di - X Vai su X
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, direttamente tiri di rigore per stabilire le qualificate ai sedicesimi che si giocheranno il 22 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Dove giocano gli italiani nella stagione indoor? Da Sinner a Musetti: i programmi - Mentre il resto degli italiani sarà a Vienna: nel 500 in Austria ci saranno Jannik Sinner, testa di ... Da msn.com
Il tabellone dello Shanghai Masters 2025: con chi giocano Jannik Sinner e gli altri italiani · Tennis ATP - Sorteggiato il tabellone singolare dello Shanghai Masters 2025, in programma dal 1° al 12 ottobre: scopri di seguito tutte le partite degli italiani. Segnala olympics.com