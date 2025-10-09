Dovbyk | I due rigori sbagliati in Roma-Lilla? Mi pento di non aver tirato anche il terzo

(Adnkronos) – "Quello contro il Lilla è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. Il primo a questo livello. Il mio rimpianto più grande però è non aver provato a tirare il terzo". Così, a sorpresa, dal ritiro dell'Ucraina l'attaccante della Roma Artem Dovbyk è tornato a parlare dei due calci di rigore consecutivi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

